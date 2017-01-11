Куприянов: на одной из дюн наш грузовик едва не перевернулся

Пилот «КАМАЗ-мастера»прокомментировал восьмой этап ралли-марафона «Африка Рейс», по итогам которого показал девятое время в смешанном зачёте (второе в классе грузовиков).«Температура в кабине сегодня была невысокая, +33, но этап оказался жарким. Нам нужно было отыгрывать время, поэтому мы ехали настолько быстро, насколько это было возможно, сбавляя скорость только на явно сложных участках. Мы довольно быстро обогнали Томичека, но потом произошёл очень опасный момент: нам не хватило хода, чтобы взойти на дюну, стали спускаться по склону вниз и встали. Машина была под очень сильным наклоном, она устояла и не перевернулась только потому, что колёса уже были развернуты по склону. Иначе бы мы лежали на боку. Всё обошлось, выехали, но, ещё раз повторю, момент был очень опасный.Песок очень мягкий, рыхлый, но это было ожидаемо. Сейчас ждём участков трассы, которые были в прошлом году. Небольшие дюны, длинной всего 800-900 метров, на которых „садится“ половина участников. Если такие участки будут и если мы там не засядем, это будет очень хорошо.Мы отыграли немного времени у Валтра, но разрыв большой, а сегодня были достаточно ходовые участки, много времени выиграть сложно. Но две минуты мы у него „отгрызли“. А у Томичека отыграли прилично — минут 30 — и в зачёте грузовиков вышли на третью позицию», — цитирует Куприянова официальный сайт команды.