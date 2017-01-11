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«КАМАЗ-мастер» рассказал о проблемах Мардеева и Шибалова на восьмом СУ «Дакара»

11 января 2017, среда. 09:38. Авто
В «КАМАЗ-мастере» рассказали о проблемах Айрата Мардеева на восьмом этапе «Дакара», из-за которых его экипаж и экипажАнтона Шибалова показали лишь 40-й и 41-й результаты в зачёте грузовиков.

«Коварный выход из одного из многочисленных русел стал причиной застревания автомобиля Айрата Мардеева. Машина попросту провалилась в мягкий, рыхлый и мокрый песок. В этом месте сегодня «сидело» много авто и грузовиков, в том числе и Ханс Стейси (MAN).

Экипаж Антона Шибалова выполняющего функции быстрой технички, остановился вытаскивать машину сокомандника. Порвали все буксирные фалы, с большим трудом вытащили грузовик, но потеряли много времени. Во время этой непростой операции в очередной раз порвался фал и прилетел в заднюю часть грузовика Антона и разбил аккумуляторы.  Доезжать до финиша пришлось уже на одном генераторе», — сообщается в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».
Источник: КАМАЗ-мастер Сообщить об ошибке
Теги
КАМАЗ-мастер Дакар — грузовики
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