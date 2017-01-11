Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Рено»

покинул пост руководителя команды Формулы-1 «Рено». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе конюшни из Энстоуна.«После первого сезона и повторного запуска заводской команды в Формуле-1 Renault Sport Racing и Фредерик Вассёр договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Обе стороны сохраняют приверженность к сохранению хороших рабочих отношений и ожидают, что когда-нибудь в будущем они могут обрести новую форму», — сообщается в пресс-релизе.Вассёр пришёл в «Рено» в начале прошлого сезона из команды ART, выступающей в младших сериях. Предполагается, что покинуть пост главы команды его вынудили разногласия с другими ключевыми фигурами из руководства «Рено».