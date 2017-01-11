«Мерседес» опроверг слухи об установленной дате объявления перехода Боттаса

«Мерседес» опроверг информацию о том, что уже якобы определился с датой объявления нового напарника. Ожидается, что партнёром британца по команде станет гонщик «Уильямса»Испанское издание AS ранее даже сообщило следующее: «По нашим данным, Боттас будет официально представлен 23 января, за месяц до презентации нового болида».Тем не менее, представитель немецкой команды опроверг эти слухи. «Испанские СМИ не имеют никаких связей с командой, так что это просто выдумка», — цитирует представителя «Мерседеса» Nextgen Auto.Финский канал MTV со ссылкой на представителя «Мерседеса» также сообщил, что дата объявления напарника Хэмилтона пока не определена и что соответствующее объявление последует, как только будет принято решение.