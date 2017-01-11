Лауда о поисках замены Росбергу: это сложно

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»признался, что поиск заменыоказался непростым делом, поэтому этот процесс занимает много времени«Это всё так сложно», — сказал Лауда в интервью швейцарскому изданию Blick.Корреспондент Blick Роджер Бенуа предполагает, что немецкий производитель на данный момент не готов выделить такую сумму, какую Росберг должен был получить в качестве зарплаты за сезон-2017, на осуществление перехода в «Мерседес» пилота «Уильямса»