Хорнер: Ферстаппен — как щенок лабрадора, хочет заняться сразу всем

Глава «Ред Булл»рассказал о том, как сильнолюбит выступать в Формуле-1, и готов ради этого не обращать внимания на бытовые неурядицы.«Ему досталось место в эконом-классе возле туалетов. Для других это стало бы большой проблемой, но для Макса вовсе нет. Он сказал: „Нет проблем, если свободно только здесь — сяду здесь“. Его энтузиазм освежает. Он как щенок лабрадора, который хочет заняться сразу всем. Он считает, что быть пилотом Формулы-1 — привилегия», — приводит слова Хорнера F1i.