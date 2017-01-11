«Пирелли» выбрала для Гран-при России «ультрасофт», «суперсофт» и «софт»

«Пирелли» объявила выбор шин на Гран-при Бахрейна и России. В Сочи компания привезёт три самых мягких типа резины — «ультрасофт», «суперсофт» и «софт», сообщает пресс-релиз «Пирелли».В Бахрейне пилоты будут использовать «суперсофт», «софт» и «медиум», как и на Гран-при Китая, про выбор шин на который было объявлено ранее.На первых пяти этапах сезона-2017 все пилоты будут использовать одинаковые типы шин, а выбор останется за «Пирелли». Это связано с изменением технического регламента и производством новых, более широких шин.