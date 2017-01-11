Максимов: в четверг на «Африка Рейс» обещают много песка, что меня радует

Александр Максимов

Российский квадроциклистрассказал, как продолжает борьбу на ралли-марафоне «Африка Рейс». В генеральной классификации Максимов занимает седьмую позицию по итогам девяти этапов.«В Мавритании организаторы собрали разнообразное сочетание участков трассы: скоростные, каменистые, с кочками и растительностью, высохшие реки и, конечно, много песка, дюн, камней. Прошедшие три дня были для участников сложнее, чем в Марокко, что позволило мне попасть в десятку. На завтра обещают много песка, что меня радует — будет сложно, но в песке у меня преимущество перед мотоциклистами. Если не возникнет технических проблем, думаю, продвинусь вверх в таблице результатов. Сегодня пробил колесо перед дюнами. Использовав ремкомплект колёс, удалось починиться и добраться до финиша», — заявил Максимов.