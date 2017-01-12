Каргинов: на девятом СУ дождались экипаж Куприянова, чтобы пройти пески вместе

Пилот «КАМАЗ-мастера»рассказал, что на девятом этапе ралли-рейда «Африка Рейс» он с напарникомпринял решение пройти гряду дюн, страхуя друг друга. На этом этапе Куприянов показал 16-е время в смешанном зачёте, а Каргинов — 17-е.«Сначала мы дождались экипаж Сергея Куприянова, чтобы пройти пески вместе. На старте у нас была разница в 18 минут, но мы решили ехать вместе. У нас команда, нам важен результат и одного, и другого экипажа. Мы понимаем, что здесь, в Африке, никто ни от чего не застрахован», — приводит слова Каргинова официальный сайт команды.Также российский гонщик признался, что этапы «Африка Рейс» запомнятся ему надолго: «Буквально позавчера мы ехали по пескам, о сложности которых организаторы предупреждали нас заранее. В нашем понимании это были дюны, но как оказалось, это была песчаная дорога в так называемой верблюжьей колючке с зыбучим песком. Я первый раз за свою десятилетнюю карьеру столкнулся с тем, что КАМАЗ отказывался ехать по ровной поверхности».