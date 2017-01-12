Куприянов: дюны были очень сложные, но мы прошли их без проблем

Пилот «КАМАЗ-мастера»прокомментировал девятый этап ралли-марафона «Африка Рейс», по итогам которого показал 16-е время в смешанном зачёте (четвёртое в классе грузовиков).«Сегодня были очень сложные дюны: неровный рельеф, мягкий песок. Мы их прошли без особых проблем, хотя, ещё раз повторю, было непросто. Были, например, такие участки, на которых заезжаешь на верхушку, а там практически вертикальный обрыв высотой с двухэтажный дом. Нужно спуститься с него и снова подняться наверх. А песок вязкий. То есть и быстро спускаться нельзя, поскольку дюна практически вертикальная, и ход внизу нужен, чтобы забраться на следующую. Всего таких дюн было штук десять. Но мы все прошли, сдавать назад пришлось только один раз.Перед самой высокой из этих дюн мы услышали сигнал, что где-то неподалёку стоит машина, заезжаем на дюну, переваливаем и видим российский экипаж Константина Хорошевцева. Они оказались буквально в метре от нас! Ещё чуть-чуть, и мы бы буквально напрыгнули на эту машину. Для ребят это был очень опасный момент, поскольку они никак не обозначили себя на верхушке дюны, только подали сигнал через прибор организаторов.По ходу этапа у нас перестала работать подкачка колес. Мы сначала пытались её починить, но в итоге нам пришлось два раза останавливаться: один раз, чтобы спустить колёса перед песчаным участком, второй — чтобы накачать после него. Подкачка это делает быстро, а та же операция, если её проводить через золотник, занимает много времени. В итоге мы снова откатились на четвёртое место. Сейчас разница с ближайшим соперником у нас составляет 19 минут. Это время вполне отыгрываемо, если не будем стоять», — приводит слова Куприянова официальный сайт «КАМАЗ-мастера».