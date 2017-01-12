Маганов: для меня было проще проехать СУ, чем лиазон

Российский гонщикрассказал, как прошёл восьмой спецучасток «Дакара-2017», на котором он показал третий результат. Напомним что девятый этап «Дакара» был отменён из-за схода оползня.«Было очень много пересечений рек, воды и дождя, поэтому были проблемы с лобовым стеклом — оно сильно запотевало, что ухудшало видимость. По этой причине мы не смогли показать достойный результат. На будущее мы купили «антифог», сейчас он, конечно, уже не пригодится.После СУ был очень длинный лиазон. Приехали поздно ночью, спали мало, как обычно. Сегодня тоже вот только приехали, был лиазон порядка 900 км. Завтра ранний старт. Обещают температуру под 50 градусов. Для меня лично было проще проехать спецучасток, чем лиазон. Он утомляет и отнимает гораздо больше сил», — передаёт слова Маганова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.