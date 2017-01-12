Нифонтова: на восьмом этапе «Дакара» провела рекордные 19 часов на мотоцикле

Российская гонщицаподелилась впечатлениями от восьмого этапа «Дакара-2017», на котором показала 83-е время.«Вчера был, конечно, весёлый денёчек. У меня был старт в 7:30 утра, а финишировала я в полтретьего ночи. То есть, получается, около 19 часов провела на мотоцикл. Это у меня пока рекорд. Больше я пока ещё не ездила. Проехали мы за этот день больше 1000 км, причём шесть с половиной часов я провела на спецучастках. Было тяжело, на втором спецучастке шёл сильный дождь, мне не повезло проскочить до его начала. Шёл дождь с градом, было очень скользко. Намучались прилично.Когда уже на финише организаторы дали бумажку со словами: «Бивуак будет на 145-м км, мы его перенесли поближе», я выдохнула с облегчением, подумав: «Ну вот уже совсем скоро можно лечь спать». Приезжаю туда, а нам говорят: «Нет, ребята, всё-таки давайте в Сальту». А это 330 км по объездной. И мы ехали ещё часов пять, потому что половина из этих 330 км проходила по гравию, а не по асфальту, в ночи. Было пыльно, дождь срывался. Было страшно и опасно. Но добрались до полтретьего, поспали часа два, два с половиной», — передаёт слова Нифонтовой корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.