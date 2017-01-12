ФИА созвала внеочередное заседание для обсуждения продажи Ф-1 Liberty Media

ФИА запланировала на 18 января проведение внеочередного собрания членов Международного совета по автоспорту, на котором, вероятнее всего, состоится окончательное голосование по поводу продажи прав на Формулу-1 американской компании Liberty Media, сообщает Autosport.На 17 января запланировано голосование акционеров Liberty Media по поводу завершения покупки Формулы-1 и смены названия компании на Formula One Group.Незадолго до Рождества Liberty Media объявила о том, что ликвидировала одно из остававшихся двух препятствий на одобрение покупки Ф-1, получив соответствующее разрешение от антимонопольных органов.