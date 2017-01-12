Хембри: новые аэродинамика и шины должны улучшить ситуацию с обгонами в Ф-1

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли»заявил, что с введением нового технического регламента в Формуле-1 в 2017 году число обгонов не должно сократиться. Многие предполагали, что улучшенная аэродинамика и более надёжные шины негативно скажутся на атаках на трассе.«Аэродинамический пакет грядущего сезона должен уменьшить это влияние. А сами шины будут меньше перегреваться от контакта с трассой, что позволит сильнее атаковать при обгонах. Так что сочетания двух этих намерений должно хватить для улучшения ситуации с обгонами.Ширина шин вырастет на 25%, а значит, на 25% вырастет и сцепление с трассой, потому что мы также изменили технологию производства самих шин. Мы начнём бить рекорды круга, которые держатся с 2003 года, когда были дозаправки и открытые правила. Побьём рекорды с машинами, которые на 180 кг тяжелее, чем в те времена», — приводит слова Хембри F1 Fanatic.