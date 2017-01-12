Джонатан Палмер получил «Донингтон-парк» в долгосрочную аренду

Компания MotorSport Vision (MSV), владельцем которой является бывший пилот Формулы-1 Джонатан Палмер, оформила аренду автодрома «Донингтон-парк» у хозяина Кевина Уиткрофта сроком на 21 год.
«Как и многим трассам в Британии, последние 10 лет «Донингон» испытывал трудности. К счастью, Кевин Уиткрофт и его команда смогли выровнять ситуацию, в которую автодром завели бывшие владельцы. Автодром в Донингтоне заслуживает яркого будущего, инвестиций и проведения первоклассных мероприятий, которые обеспечит MSV”, — приводит слова Палмера сайт его компании.
Ранее появилась информация, что «Сильверстоун» может отказаться от проведения Гран-при Великобритании после 2019 года. «Донингтон-парк» рассматривается в качестве замены легендарного автодрома.