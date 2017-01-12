Брандл перенёс сердечный приступ во время Гран-при Монако

Бывший пилот Формулы-1, ныне работающий экспертом и комментатором на телеканале Sky Sports, рассказал, что перенёс небольшой сердечный приступ, когда шёл к подиуму после Гран-при Монако. На подиуме Брандл взял интервью у Льюиса Хэмилтона, Даниэля Риккардо и Серхио Переса.«У меня случился небольшой сердечный приступ, когда я шёл к подиуму в Монако. Мне установили 23-миллиметровый стент в левом предсердии. Я хотел принять участие в Ле-Мане, но кардиохирург сказал: «Ты можешь ездить в гонках, но принимай препараты для разжижения крови». Я подумал: «Я люблю Ле-Ман и не хочу его пропускать», — приводит слова Брандла F1i.