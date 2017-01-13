Судьи компенсировали Петеранселю 14 минут, сделав лидером зачёта внедорожников

Один из лидеров «Дакара-2017»,, выступающий за «Пежо», стал победителем 10-го этапа ралли-марафона, после того как судьи вернули ему 14 минут и 13 секунд за ожидание вертолёта скорой помощи после столкновения с мотоциклом. Петерансель сбил мотоциклистаиз KTM на 83-м километре спецучастка. Пилот «Пежо» оставался с Марчичем до прибытия вертолёта скорой помощи.«Я ехал около 60 км/ч, но видимость была плохой, я не видел его. Он также ехал не очень быстро, может, 40 км/ч. Но вдруг он появился передо мной. Я затормозил очень сильно, но не смог изменить направление движения. Он был под моим автомобилем. Мой штурман вышел из машины, проверил ситуацию. Он сломал ногу, но его голова была в порядке. Он сразу сказал: «У меня нога сломана». Мы дождались медицинского вертолёта и поехали дальше, потеряв около 15 минут», — приводит слова Петеранселя Motorsport.1. Стефан Петерансель («Пежо») — 24:58:432. Себастьен Лёб («Пежо») +5:503. Сириль Депре («Пежо») +25:404. Нани Рома («Тойота») +1:00:555. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:42:546. Орландо Терранова («Мини») +1:45:217. Борис Гарфулич («Мини») +3:26:348. Якуб Пшигонски («Мини») +3::53:409. Ромен Дюма («Пежо») +3:57:4310. Халид Аль-Кассими («Пежо») +4:18:27.