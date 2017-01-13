Штурман Куприянова: после удара в заднее колесо потратили 30 минут на ремонт

, штурман пилота «КАМАЗ-мастера» Сергея Куприянова, прокомментировал 10-й этап ралли-рейда «Африка Рейс», на котором их экипаж показал 11-е время в смешанном зачёте (четвёртое в классе грузовиков).«Мы пытались обогнать багги, долго не получалось. Это был открытый участок, шли на максимальной скорости. Подкатывали, подкатывали к ней, чтобы обойти, во время очередной попытки обгона по «срезке», по целине из-за пыли мы не увидели препятствия и получили удар в заднее колесо. Пришлось останавливаться. Мы потратили на ремонт около 30 минут.На мой взгляд, скажем, позапрошлый спецучасток был сложней. Если сравнивать со спецучастками Africa Eco Race прошлых лет, опять-таки он не кажется очень трудным. Да, есть некоторые нюансы, но дюны, например, сегодня были вполне проходимые. А в прошлом году на некоторые даже смотреть было страшно, не то, что ехать через них. Сейчас таких дюн мы так и не дождались. Хорошо это или плохо — я не знаю», — цитирует Куприянова официальный сайт команды.