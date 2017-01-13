Шибалов: много вопросов к роуд-буку, это не навигация, а лотерея

Команда «КАМАЗ-мастер» рассказала о проблемах, с которым столкнулся экипажна 10-м этапе «Дакара-2017», на котором показал лишь 26-е время в зачёте грузовиков.«Парням приходится выполнять функции автомобиля быстрой «технички», везти тяжёлые запчасти и стартовать позже топа грузового зачёта. После сегодняшнего общего старта они оказались, как выражаются гонщики, в «гарнире» из отставших джипов и грузовиков, в хитросплетении следов ранее прошедших участников, что резко осложняло им ориентирование по роуд-буку. Проблем добавил разорвавшийся патрубок системы охлаждения. После ремонта залитых в систему всех имевшихся с собой запасов воды оказалось недостаточно. К счастью, мимо проезжал ещё один российский участник Равиль Маганов (№378), выступающий в классе UTV, не пожалевший своих запасов питьевой воды. Сам Равиль сегодня был вторым в своём классе», — сообщается в официальном пресс-релизе.«К роуд-буку очень много вопросов. Причём у многих участников. Привязки к высохшим руслам, когда их сотни и сотни кругом, весьма условны. Это не навигация, а лотерея. Несмотря ни на что мы стараемся быть быстрыми настолько, насколько это возможно в нашей ситуации. Мы исполняем роль автомобиля оперативной технической поддержки и везём запасные части. Мы понимаем, что это важная функция для всей команды», — прокомментировал этап сам Шибалов.