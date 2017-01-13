Карякин: заблудился на первой части СУ и думал, что сильно от всех отстал

Российский гонщикпрокомментировал свою победу на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов.«Длинный спецучасток, немного утомился его ехать. Первая часть трассы была сложной по навигации, заблудился, потерял минут 10, когда вернулся на маршрут, думал, что сильно от всех отстал, но, как оказалось, на второй контрольной точке я был уже первым. Отсюда и сохранил лидерство. Осталось ещё два спецучастка, но расслабляться нельзя», — приводятся слова Карякина на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».