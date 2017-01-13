Хирвонен: в столкновении с грузовиком повредили радиатор

Пилот «Мини»рассказал о столкновении с грузовиком «Рено»по ходу 10-го этапа «Дакара-2017»«Этот день был богат на события. У нас были проколы, несколько раз мы заблудились, а также сломали домкрат и шестерёнку задней передачи. Потом мы застряли в фэш-фэше, и поскольку у нашей машины не было заднего хода, это стоило нам потери больше часа времени. Потом мы следовали за двумя грузовиками, которые обгоняли друг друга. Один из них выехал с трассы, и хотя я ехал осторожно, всё равно ударил его сзади. Ситуацию ухудшило то, что он не видел нас и начал сдавать назад, повредив при этом нам радиатор. Это стоило нам ещё больше часа потерянного времени», — цитирует Хирвонена официальный сайт «Дакара».