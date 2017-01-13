«Хонда» подала апелляцию на штрафы Барреды Борта и других гонщиков

После нескольких дней раздумий команда «Хонда» подала официальную апелляцию на штрафы, которые были назначены её заводским мотоциклистам после четвёртого этапа «Дакара-2017». Хоан Барреда Борт, Паулу Гонсалвеш и другие гонщики получили штрафы за то, что дозаправили свои мотоциклы по ходу зоны нейтрализации.«Хонда» упирает на то, что мотоциклисты сделали то же самое, что и Стефан Петерансель на «Дакаре-2016». Тогда на действия Петеранселя пожаловалась команда «МИНИ», однако судьи решили, что француз не нарушал правил, и не стали его штрафовать. По мнению «Хонды», в правилах нет чёткого пункта, запрещающего дозаправку во время зоны нейтрализации, сообщает Marca.Однако главный судья зачёта мотоциклов и квадроциклов Эрик Невельс сказал, что «Хонда» опоздала с протестом: его можно было подать не позднее чем через два дня после штрафа, а прошло гораздо больше. К тому же в протесте указана неверная дата. По мнению Невельса, «Хонда» воспользовалась сильной занятостью гоночного директора «Дакара» Марка Дюкрока и 11 января подсунула ему апелляцию, в которой была указана другая дата — 7 января. «На четвёртом этапе была их очевидная ошибка, а то, что они сделали потом, очень серьёзно: они пытались нас обмануть. Мы потребуем от них объяснений и посмотрим, чем всё завершится», — сказал Невельс.Между тем спортивный директор конкурентов «Хонды» из «КТМ» Хорди Виладомс полагает, что наложенный штраф размером в один час был даже слишком слабым. «Зона нейтрализации — это как закрытый парк, священное место. Тут нельзя обслуживать технику или получать топливо. Это самое серьёзное вмешательство, и даже самое лёгкое наказание не может ограничиваться одним часом — минимум тремя», — считает Виладомс.Если апелляция «Хонды» всё же будет удовлетворена, то Барреда Борт выйдет на второе место в общем зачёте с отставанием от Сэма Сандерленда всего в 10 минут. Паулу Гонсалвеш станет третьим, уступая 20 минут.