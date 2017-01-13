«Макларен»: команда будет разочарована четвёртым местом в 2017 году

Операционный директор «Макларена»сказал, что если в 2017 году команда не поднимется выше четвёртого места в Кубке конструкторов, это будет разочаровывающим результатом.«Нужно ставить высокие цели, но сейчас я бы сказал, что буду разочарован, если мы будем четвёртыми. Это, вероятно, точка зрения прагматика, но вы не добиваетесь прогресса как прагматики. Мы хотим побеждать и хотим делать это как можно раньше.У нас есть гоночная команда, у нас есть пилоты, способные побеждать. И на стороне шасси, и на стороне двигателя нам с «Хондой» нужно преодолеть это отставание. Новая аэродинамическая платформа и большая неопределённость относительно работы шин предоставляют нам хорошую возможность. И я бы хотел думать, что мы можем извлечь из этого выгоду. Но кто знает», — приводит слова Нила Autosport.