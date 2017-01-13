Квят: проводил тренировки даже в рождественский период

Пилот «Торо Россо»рассказал, что активно поддерживает физическую форму во время зимнего перерыва.«Почти сразу после завершения сезона-2016 я начал готовиться к 2017 году. Мы с моим тренером нашли время, чтобы потренироваться как до, так и в период Рождества. Работа никогда не останавливается.Я проводил все мои тренировки в Монако, который сейчас является моей базой, потому что там я знаю все лучшие места для пробежек и так далее. Так что я чувствовал себя там комфортно. Но у меня было несколько выходных дней, которые я провёл в Европе, что было здорово. Я совершил несколько автомобильных поездок со своей подругой, мы провели Новый год в Риме, а затем съездили во Флоренцию, Лугано. После мы вернулись в Монако, чтобы я возобновил тренировки.Я довольно интенсивно общался со своими инженерами, поэтому хотел им дать отдохнуть от себя на Рождество и Новый год. Но с тех пор мы находимся в контакте, и здорово понимать, что на фабрике кипит работа», — приводит слова Квята официальный сайт команды.