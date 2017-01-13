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Шихотаров попал в аварию, но продолжит борьбу на «Дакаре»

13 января 2017, пятница. 16:01. Авто
Экипаж команды Konturterm Racing в составе пилота Сергея Шихотарова и штурмана Олега Уперенко выйдет на старт 11-го этапа ралли-марафона «Дакар-2017», несмотря на аварию, в которую они попали в 10-й день гонки.

Как сообщает пресс-служба команды, при попытке обгона грузовика их машина Toyota Hilux под номером 380 угодила в овраг. После ремонта россияне продолжили заезд и добрались до финиша спецучастка. Однако из-за поломки приборов, по которым организаторы отслеживают время участников, результат экипажа остаётся неясен.

«Очень сложный этап оказался для нашей команды. На одном из участков догнали грузовик в пыли на узкой дороге. Перед обгоном нажимали на кнопку, информирующую впереди идущего о том, что, нужно пропустить и мы будем обгонять. Грузовик не уступал. При обгоне из-за плохой видимости вылетели с трассы в овраг. Оторвало рычаг, пробило колесо. За 20-25 минут поставили другой рычаг, но оказалось, тот не подходит. Кое-как доехали до финиша первых точек. Механики быстро поменяли колеса, рычаг, и мы помчали дальше. На данный момент у организаторов поломан информационный прибор, где мы отслеживаем результаты. Перед последней точкой были на 40-й позиции. Машину обслужили, и мы готовы стартовать на следующем этапе!» — рассказал менеджер Konturterm Racing Иван Шихотаров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — легковые
Новости. Авто
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