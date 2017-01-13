«Феррари» следит за Миком Шумахером и готова принять в молодёжную академию

Руководитель молодёжной академии «Феррари»заявил, что итальянская команда пристально следит за успехами Мика Шумахера, который в 2017 году будет выступать в Формуле-3.«Очевидно, что мы следим за ним. И в этом году мы будем иметь возможность находиться в непосредственной близости к нему, потому что он будет напарником нашей Академии пилотов Гуань Юй Чжоу в команде «Према».Что касается его будущего, то я не знаю, что он решит делать. Но если он решит прийти в Академию пилотов «Феррари», то перед ним будет расстелена красная дорожка.Он кажется очень вежливым и не самоуверенным молодым человеком. Можно поздравить его родителей — они проделали хорошую работу. Он очень молод, ему необходимо справляться с огромным давлением со стороны СМИ, и он хорошо это делает», — цитирует Риволу Gazzetta dello Sport.