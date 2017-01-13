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Ферстаппен: я готов стать чемпионом

13 января 2017, пятница. 19:08. Авто
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что готов стать чемпионом Формулы-1, добавив, что сделать это будет гораздо легче на сильнейшей машине.

«Готов ли я к чемпионству? Абсолютно. Я готов с момента первой гонки в составе «Торо Россо». Если у вас лучшая машина, гоняться намного легче. Если у меня будет отличный болид, я знаю, что буду добывать победы. За последние пару сезонов я многому научился. Научился от аварий, ошибок, неправильных пит-стопов. Но если у вас лучший болид, многие проблемы идут стороной, и всё становится намного проще», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
Источник: De Telegraaf Сообщить об ошибке
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Ред Булл Макс Ферстаппен
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