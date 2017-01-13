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175 лет назад 2016
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Брандл: машины 2017 года будут более брутальными

13 января 2017, пятница. 20:08. Авто
Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, который сейчас работает экспертом и комментатором на телеканале Sky Sports, считает, что новые болиды будут привлекательными визуально, но гонки станут менее зрелищными.

«Формула-1 изменится. Машины будут выглядеть более брутально, но это неправильный путь, чтобы сделать гонки более зрелищными. Вы могли уже слышать истории о том, что некоторые повороты превратятся в прямые. Если увеличить прижимную силу, поставить на четверть более широкие шины, а сама машина станет на 11% шире, мы получим монстра. Сделает ли это гонки лучше — мы узнаем позже», — приводит слова Брандла Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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