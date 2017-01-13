«Хаас» заблокировал досрочные выплаты FOM «Форс Индия»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» не поддержала просьбу «Форс Индия» о досрочном получении выплат от FOM за 2016 год, сообщает AutoBild. «Форс Индия», как и некоторые другие команды, нередко просит FOM о досрочных выплатах, чтобы легче пережить непростой зимний период, когда нужно платить много денег компаниям, помогающим в строительстве нового автомобиля. Однако для получения выплат нужно иметь согласие со стороны всех остальных команд.В прошлые годы у «Форс Индия» не возникало проблем с получением выплат, однако на сей раз индийский коллектив не получит денег: «Хаас» оказался единственным, кто выступил против. Мотивы подобного поступка не уточняются.Соответственно, теперь «Форс Индия» получит выплаты только в мае, а до этого момента команде придётся использовать другие источники финансирования.