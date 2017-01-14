Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» у грузовиков и увеличил отрыв от Сотникова

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев оказался быстрейшим на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар-2017», чуть менее чем на минуту опередив Федерико Вильягру на «Ивеко». Главный конкурент Николаева в общем зачёте Дмитрий Сотников проиграл партнёру 12 минут и ещё сильнее отстал в генеральной классификации. Ещё больше времени уступил идущий третьим действующий победитель «Дакара» Жерар де Рой.Ещё один камазовец Антон Шибалов пока не финишировал.1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 3:56:472. Федерико Вильягра («Ивеко») +0:523. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +9:534. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:545. Жерар де Рой («Ивеко») +14:416. Тон ван Генугтен («Ивеко») +17:407. Алеш Лопрайс («Татра») +20:04....10. Александр Василевский («МАЗ») +28:491. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 27:23:592. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +17:093. Жерар де Рой («Ивеко») +38:584. Федерико Вильягра («Ивеко») +58:395. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26:176. Александр Василевский («МАЗ») +2:32:207. Алеш Лопрайс («Татра») +3:03:41.