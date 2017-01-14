Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» у грузовиков и увеличил отрыв от Сотникова

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев оказался быстрейшим на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар-2017», чуть менее чем на минуту опередив Федерико Вильягру на «Ивеко». Главный конкурент Николаева в общем зачёте Дмитрий Сотников проиграл партнёру 12 минут и ещё сильнее отстал в генеральной классификации. Ещё больше времени уступил идущий третьим действующий победитель «Дакара» Жерар де Рой.
Ещё один камазовец Антон Шибалов пока не финишировал.
«Дакар». Грузовики. 10-й этап
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 3:56:47
2. Федерико Вильягра («Ивеко») +0:52
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +9:53
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:54
5. Жерар де Рой («Ивеко») +14:41
6. Тон ван Генугтен («Ивеко») +17:40
7. Алеш Лопрайс («Татра») +20:04.
...10. Александр Василевский («МАЗ») +28:49
«Дакар». Грузовики. Общий зачёт
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 27:23:59
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +17:09
3. Жерар де Рой («Ивеко») +38:58
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +58:39
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26:17
6. Александр Василевский («МАЗ») +2:32:20
7. Алеш Лопрайс («Татра») +3:03:41.