Савостин: рассчитывали, что оба экипажа будут на подиуме, но это спорт

Менеджер команды «КАМАЗ-мастер»подвёл итоги ралли-марафона «Африка Рейс — 2017», на котором Андрей Каргинов победил в грузовом зачёте, а Сергей Куприянов занял четвёртое место. В пятницу состоялся последний соревновательный этап, в субботу гонщиков ждёт торжественный финиш в Дакаре.«Скрывать не буду, мы рассчитывали на более высокий результат, на то, что оба экипажа окажутся на подиуме, шансы для этого у нас были. Но, спорт — есть спорт, здесь есть элемент удачи, кому-то повезло больше, кому-то — меньше, но по темпу движения мы видим, что у нас есть хороший запас, но его не получилось реализовать», — приводит слова Савостина пресс-служба команды.