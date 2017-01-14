Васильев: никогда так много не копали, как на «Африка Рейс»

Победитель ралли-рейда «Африка Рейс»подвёл итоги гонки.«Гонка была прикольной: покопали, очень много покопали. Наверное, никогда так много не копали! В Марокко получились очень интересные дорожки, очень техничные, а Мавритания запомнилась, конечно, песками и скоростными участками. Правда, последних было много и они были длинными — по сто километров это, конечно, не очень спортивно. Но в целом очень хорошая гонка — я думаю, что в будущем тут можно сделать несколько достойных соревнований», — цитирует Васильева пресс-служба G-Energy.