Вассёр: Хюлькенберг — один из самых талантливых пилотов за последние десять лет

Бывший руководитель «Рено»заявил, что трудностью при решении покинуть команду для него был приход в неё Нико Хюлькенберга, которого он уговорил перейти из «Форс Индия».«Это было самое трудное в принятии решения. Я близок с Нико и сделал всё, чтобы убедить его перейти. Я считаю его одним из самых талантливых пилотов за последние десять лет. Было три человека, выигравших GP2 с первой попытки — Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Нико Хюлькенберг. Надеюсь, третий из них также станет чемпионом», — приводит слова Вассёра Speed Week.