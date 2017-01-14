Глава X-Raid остался недоволен организацией «Дакара-2017»

Глава команды X-Raidподвёл итоги ралли-марафона «Дакар-2017», раскритиковав некоторые организационные моменты гонки и прокомментировав её результаты для своего коллектива. Лучшим представителем X-Raid стал Орландо Терранова, финишировавший шестым.«У меня смешанные чувства от «Дакара». В целом он был не очень хорошо организованным. Не всегда выбирались лучшие дороги для спецучастков, было отменено слишком много этапов. Да, это произошло из-за погоды, но подобную ситуацию можно было предвидеть: в сезон дождей идут дожди! На 11-м этапе на старте смешали все классы. В ситуации, когда на этапе была очень важна навигация, это далеко не лучшее решение. Я надеюсь, что организаторы многое изменят, чтобы в 2018-м году получился очень хороший «Дакар».Что касается нас самих, то ощущения тоже не лучшие. Мы отстали в начале, смогли бороться в середине гонки, проезжая сильные этапы, но потом нам не повезло с навигацией. В целом скорость была неплохой, команда и экипажи работали хорошо. Особенно я отмечу Орландо Терранову: в прошлом году он допускал немало ошибок, но на сей раз вместе со своим штурманом показал сильный результат», — рассказал Квандт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.