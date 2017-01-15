Штурман Маганова: 12-й спецучасток был очень быстрым и динамичным

Штурман пилота Polaris Равиля Магановарассказал о 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2017». Маганов и Шубин стали третьими в классе UTV.«Сегодняшний спецучасток представлял собой такой хороший раллийный СУ. Очень техничный, очень быстрый, динамичный. С точки зрения пилотажа, пилоту очень понравилось, он с упоением проходил эти повороты. Над нами летал вертолёт, снимал видео, было очень красиво. У нашей команды шикарный результат, но все мы люди, и, конечно, хотелось бы большего», — передаёт слова Шубина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.