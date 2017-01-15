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Штурман Маганова: 12-й спецучасток был очень быстрым и динамичным

15 января 2017, воскресенье. 11:45. Авто
Штурман пилота Polaris Равиля Маганова Кирилл Шубин рассказал о 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2017». Маганов и Шубин стали третьими в классе UTV.

«Сегодняшний спецучасток представлял собой такой хороший раллийный СУ. Очень техничный, очень быстрый, динамичный. С точки зрения пилотажа, пилоту очень понравилось, он с упоением проходил эти повороты. Над нами летал вертолёт, снимал видео, было очень красиво. У нашей команды шикарный результат, но все мы люди, и, конечно, хотелось бы большего», — передаёт слова Шубина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — мотовездеходы
Новости. Авто
15 января 2017, воскресенье
11:45 Штурман Маганова: 12-й спецучасток был очень быстрым и динамичным
11:10 Маганов: хотели занять первое место, никак не третье
10:43 Березовский: на руках донесли машину до финиша
10:23 Шихотаров: испытываем спокойствие, строим планы на будущее
10:21 Вильягра: каждый день мы боролись за лидерство, это важно
10:10 Штурман Маганова: подиум — это огромная удача и огромная победа
09:58 Де Рой: подиум — это хорошо, но, конечно, мы хотели выиграть «Дакар»
09:55 Каргинов: удалось не только сохранить машину, но и показать результат
09:50 Уперенко: на последнем этапе можно было попрыгать для зрителей
00:34 Агаг: Гутьеррес будет бороться за чемпионство в Формуле-Е в следующем сезоне
14 января 2017, суббота
23:30 Глава X-Raid остался недоволен организацией «Дакара-2017»
23:16 Стирлинг Мосс был госпитализирован в Сингапуре
23:15 Маганов: на участке нейтрализации у нас разлетелся вариатор
23:00 Глава X-Raid поздравил Васильева с победой на «Африке Рейс»
22:17 Васильев выиграл «Африка Рейс», Каргинов — первый среди грузовиков
21:37 Петерансель: мою победу нельзя назвать удачей
20:35 Стролл: возможно, с новыми машинами будут возникать проблемы на тестах
19:43 Нифонтова заплакала, не сумев поднять мотоцикл
19:05 Лёб: моя цель — когда-нибудь выиграть «Дакар». Мы продолжим пытаться
18:33 Николаев: соперники теряли время, а мы разложили силы на всю гонку
18:32 Карякин: сложно понять, что такое выиграть «Дакар»
18:14 Шихотаров: видел доску с результатами «Дакара» только в начале ралли-марафона
17:33 Уперенко: перед нами было много автомобилей T2, они трудно едут в горы
16:15 Сандерленд: я впервые финишировал на «Дакаре» и стал первым!
15:37 Торрес выиграл «Дакар» среди мотовездеходов, Маганов — третий
15:15 Николаев выиграл «Дакар» в зачёте грузовиков, Сотников — второй
14:55 Петерансель выиграл «Дакар» в зачёте внедорожников, Лёб — второй
14:14 Сандерленд выиграл «Дакар» в зачёте мотоциклов, Иванютин — 31-й
13:49 Тост: борьба с Ферстаппеном в Сингапуре стала поворотной точкой для Квята
13:49 Карякин выиграл «Дакар» в зачёте квадроциклов
13:31 Марчьелло: решил не фокусироваться на Формуле-1
12:52 Вассёр: Хюлькенберг — один из самых талантливых пилотов за последние десять лет
12:15 Василевский: в этом году все проехали «Дакар», построившись «паровозиком»
12:00 Текстовая трансляция финального этапа «Дакара»
11:48 Васильев: никогда так много не копали, как на «Африка Рейс»
11:24 Булье: не хочу ждать слишком многого от «Макларена»
11:02 Хаас: у нас адекватная инфраструктура, но нам нужны эксперты
10:45 Лёб: после прокола колеса всё было потеряно, отрыв Петеранселя слишком велик
10:34 Петерансель: бороться с Лёбом — настоящая честь
09:52 Сотников: многие недооценили весь нынешний «Дакар»
09:47 Николаев: первая часть 11-го этапа «Дакара» была похожа на Астрахань
09:25 ФИА попросит все трассы повысить безопасность для новых машин Формулы-1
02:35 Савостин: рассчитывали, что оба экипажа будут на подиуме, но это спорт
02:05 Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» у грузовиков и увеличил отрыв от Сотникова
01:56 Шевелёв: приходилось очень внимательно отслеживать ориентиры в легенде
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