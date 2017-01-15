Вязович: для МАЗа «Дакар» стал сбором различного рода рекордов

Гонщик МАЗаподвёл итоги ралли-марафона «Дакар-2017». В зачёте грузовиков экипажзанял шестое место, экипаж Сергея Вязовича — 13-й.«Шестой «ДАКАР» финишировал. У нас шестой результат в грузовом зачёте! Марафон стал сбором различного рода рекордов: мы вывели на старт молодого в истории «Дакара» пилота грузовика – Алексея Вишневского и показали хорошие командные результаты – финиш Александра Василевского на шестом месте в абсолютном зачёте и попадание всех трёх МАЗов в топ-10 на пятом этапе, а также ежедневный финиш одного из МАЗов в «десятке». «ДАКАР» прошёл для нас хорошо, и я очень доволен результатами, которые были достигнуты тренировками в течении года, а также изменением тактики. Александр ехал на автомобиле старого типа, я – на машине нового типа. Моя задача — скорость, попадание в топ-5, топ-10. Александр ехал на надёжность, которая вывела его на шестое место. На многих этапах мы имели высокие результаты благодаря и нашим штурманам, которые хорошо справились с навигацией, и благодаря наших механикам – с их помощью каждое утро мы получали исправные машины. Для нас этот «ДАКАР» рекордов – все наши экипажи работают на результат, имеют потенциал и в любой момент могут друг друга подменить. Это важно, чтобы все три экипажа были конкурентоспособны. Наши планы дальше – «Шелковый Путь — 2017 », — приводит слова Вязовича пресс-служба команды.