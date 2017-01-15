Ньюи: Ферстаппен напоминает мне Мэнселла

Руководитель технического департамента «Ред Булл»сравнил пилота командыс чемпионом 1992 года«Макс — очень талантливый пилот. По стилю пилотирования он напоминает Мэнселла. Когда Найджел был на трассе, казалось, будто он расталкивает соперников локтями. Впечатляющее зрелище. Ферстаппен, как и Мэнселл, даёт понять оппонентам, что для него не существует авторитетов. У него своя игра, а если вам она не нравится, то это ваши проблемы», — приводит слова Нью Autosport.