Ньюи считает, что в 2017 году в Формуле-1 будут чаще полагаться на DRS

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что с изменением технического регламента Формулы-1 в 2017 году для обгонов придётся чаще использовать систему DRS, из-за чего они потеряют в зрелищности.
«Перемены вызывают смешанные чувства. Быстрые повороты будут проходиться с педалью газа, вдавленной в пол, так что эти повороты станут проще.
Есть некоторые сомнения насчёт траектории для обгонов, потому что зона торможения будет очень короткой. Конечно, эту проблему можно решить при помощи DRS, но, по-моему, DRS делает обгоны не только более лёгкими, но и незапоминающимися», — приводит слова Ньюи F1 Talks.