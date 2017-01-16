Мора: было ненормальным не помочь Нифонтовой

Французский мотогонщикпрокомментировал своё решение помочь россиянкеподнять мотоцикл на последнем этапе ралли-марафона «Дакар-2017».«Ониучаствовали в гонке, и я думаю, они сказали себе: «А если бы у меня была проблема, мне бы не стали помогать, вот и я не буду помогать другим». А я считаю, что это ненормально, потому что Анастасия была в плохой ситуации, в плохом положении, ей нужно было помочь», — цитирует Мора RT.Также французский гонщик прокомментировал допинговый скандал вокруг российской сборной: «Думаю, здесь оказывается некоторое давление, и иногда к тому же распространяются всякие неправильные мысли про допинг и тому подобное. У меня это вызывает сожаление. Я считаю, что Россия полностью способна выдержать это давление и с честью встретить лицом к лицу все эти проблемы. Я считаю, что россияне смогут далеко пойти благодаря своему духу».