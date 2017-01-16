Уорвик: Формула-1 стала слишком «ванильной»

Бывший пилот Формулы-1призывает отменить в «Королевских автогонках» синие флаги, которые сигнализируют гонщикам о необходимости пропускать пилотов, обгоняющих их на круг.«Сегодня у нас слишком «ванильная» Формула-1, она слишком «здоровая и безопасная». Мы не хотим делать автомобили менее безопасными. Многие люди говорят, что мы хотим их сделать более опасными. Мы не можем идти на это, но мы можем дать пилотам больше свободы в гонках. Мы должны им позволить допускать больше ошибок, и это моя идея.Также я всегда думал, что правила были созданы для гонщиков из передней части пелотона. Люди, который общались на брифинге пилотов с Чарли Уатингом, такие как Себастьян Феттель, Марк Уэббер, когда он выступал в Ф-1, Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, все эти опытные пилоты — они хотели лучшего для себя, хотели сделать свои гонки совершенными. Так что они проталкивали синие флаги.Я думаю, что мы должны вернуться назад и помочь гонщикам из хвоста пелотона. Убрать правило синих флагов и все эти штрафы, связанные с ними. Давайте вернёмся к более сложным, более жёстким гонкам.Пусть люди работают, стараясь обогнать медленный болид, который возник у них на пути. Люди будут больше наслаждаться Формулой-1, если выдающиеся пилоты вроде Льюиса Хэмилтона будут совершать невероятные прорывы в трафике без синих флагов. Это заставит британских болельщиков приходить на «Сильверстоун», чтобы посмотреть Гран-при», — приводит слова Уорвика Planetf1.