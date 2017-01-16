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175 лет назад 2016
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Брандл: Росберг поставил «Мерседес» в очень трудное положение

16 января 2017, понедельник. 12:15. Авто
Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что Нико Росберг поставил «Мерседес» в тяжёлое положение, внезапно объявив о завершении карьеры. Ожидается, что новым напарником Льюиса Хэмилтона станет пилот «Уильямса» Валттери Боттас.

«Нико оставил «Мерседес» в очень трудном положении. И это действительно может повлиять на команду в ближайшие несколько сезонов. Но ситуация будет действительно захватывающей в конце предстоящего сезона, когда истекут контракты у многих топ-пилотов.

Мы знаем, что у Боттаса есть скорость. Но когда вы пересаживаетесь в болид, позволяющий выигрывать гонки и бороться за победу в чемпионате, начинается совсем другая история. У вас не будет никаких отговорок. Некуда бежать и прятаться, вы будете находиться в центре внимания всё сильнее. Я думаю, что у Валттери есть скорость и умственные способности, чтобы справиться с этим», — цитирует Брандла Motorsport.

Что касается того, как Льюис Хэмилтон будет адаптироваться к новому напарнику, то Брандл отметил: «Льюис думает что-то вроде: «Приведите кого хотите, я думаю, что буду быстрее его». Однако я думаю, что он нервничал бы немного больше, если бы это был Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель».
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Нико Росберг Себастьян Феттель Фернандо Алонсо
Новости. Авто
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