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175 лет назад 2016
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Минарди: Джовинацци уже заслуживает места боевого пилота Ф-1

16 января 2017, понедельник. 14:02. Авто
Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди считает, что Антонио Джовинацци уже заслуживает места боевого пилота в «Королевских автогонках». Молодой итальянец получил место резервного гонщика «Феррари» на сезон-2017.

«Антонио уже заслуживает места в Формуле-1, так как у него ест всё необходимое для выступлений в топ-серии. Хорошая новость состоит в том, что он присоединился к «Феррари», плохая новость в том, что нет никакой гарантии, что он получит фактический пробег на трассе.

Если бы там всё ещё была моя команда, то он, несомненно, дебютировал бы, набираясь ценного опыта на будущее. К сожалению, кажется, что маленькие команды больше не в состоянии предлагать такие возможности, и у них нет никаких вакансий», — приводит слова Минарди Autosprint.
Источник: Autosprint Сообщить об ошибке
Теги
Феррари
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