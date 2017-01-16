Масса: я рад вернуться в «Уильямс», желаю Боттасу удачи в «Мерседесе»

прокомментировал своё возвращение в «Уильямс» на 2017 год. Масса заменит в команде переходящего в «Мерседес»«В первую очередь я рад возможности вернуться в „Уильямс“. Я изначально собирался выступать где-то в 2017-м, но „Уильямс“ близок моему сердцу и я уважаю всё, чего команда пытается достичь. Валттери получил отличную возможность из-за поворота событий зимой, и я желаю ему всего лучшего в „Мерседесе“.Когда мне предложили помочь „Уильямсу“ в 2017 году, это показалось мне правильным решением. Я точно не утратил энтузиазма к гонкамя. и я невероятно мотивирован возвращением.Я также с нетерпением жду работы с Лэнсом, я знаком с ним много лет и видел, как развивался его талант. Так что теперь хочу посмотреть, чего мы сможем достичь вместе», — цитирует Массу сайт «Уильямса».