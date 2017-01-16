К. Уильямс: Масса даст «Уильямсу» стабильность, опыт и талант

Заместитель руководителя «Уильямса»рада тому, чтов команде заменит именно«Валттери был частью „Уильямса“ с 2010 года и за это время доказал огромный талант, завоевав девять подиумов. Я хотела бы поблагодарить его от имени всей команды и пожелать успеха в „Мерседесе“.Фелипе всегда был горячо любим в „Уильямсе, и мы все ждём возможности поработать с ним снова. Он в любом случае собирался выступать в 2017 году, так как не утратил боевого духа, а нам надо было найти сильного сменщика, чтобы отпустить Валттери. Возвращение Фелипе даст нам стабильность, опыт и талант для продвижения вперёд. Он — отличный актив для нас“, — цитирует Уильямс пресс-служба команды.