Новый Lexus RC F GT3 дебютирует на «24 часах Дайтоны»

LEXUS RC F GT3

Команда LEXUS GAZOO Racing выставит свой новый автомобиль LEXUS RC F GT3 в гоночных сериях США и Японии в сезоне 2017 года, сообщает официальный пресс-релиз.После дебюта автомобиля в знаменитой гонке «24 часа Дайтоны», которая пройдёт с 26 по 29 января, Lexus будет выставлять по две машины в гонках в США и Японии на протяжении сезона-2017. В США RC F GT3 будет соревноваться в категории GTD серии чемпионатов IMSA WeatherTech SportsCar Championship в составе команды 3GT Racing, а в Японии – в классе GT300 серии SUPER GT в команде LMcorsa.«Я рад, что мы можем представить Lexus RC F GT3 в категории GT3, которая представляет собой самый высокий уровень гонок с участием частных команд. Первый шаг – ввести четыре автомобиля в гонки в Японии и США, а в будущем мы превратим RC F GT3 в модель, которую полюбят наши клиенты по всему миру», — отметил главный специалист и технический директор TOYOTA GAZOO Racing Factory Коэй Сага.