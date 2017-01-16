Контракт Массы с «Уильямсом» рассчитан на один сезон

Бразильский гонщикрассказал, что его новое соглашение с командой «Уильямс» является однолетним. Масса, ранее объявивший об уходе из Формулы-1, заменил перешедшего в «Мерседес» Валттери Боттаса.«В настоящий момент это сделка только на 2017 год. О дальнейшем я не думал. Деньги как фактор? Я не буду обсуждать денежные суммы или какие-то другие детали наших переговоров. Только скажу, что это было правильное решение, и я рад, что продолжу оставаться частью команды.Когда СМИ начали сообщать о возможности моего возвращения, я был тронут отзывами болельщиков, которые хотят вновь увидеть меня в спорте. Определённо это был фактор для моего решения, так что хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Но в конечном счёте, когда я получил звонок с предложением, то не мог отказать. Это же „Уильямс“!» — рассказал бразилец в интервью пресс-службе команды.