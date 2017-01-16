Боттас: мне всё ещё не хватает первой победы, это моя первая цель

Финский гонщикпрокомментировал известие о заключении контракта с «Мерседесом», где он станет напарником Льюиса Хэмилтона.«Я долгое время мечтал о выступлении за подобную команду, так что очень горд стать её частью. Не могу дождаться момента, когда буду управлять „Серебряной стрелой“. Очень рад, что все вопросы решены.Моя цель — незамедлительно, с первой же гонки, выжать весь потенциал из машины, и я верю во всех сотрудников „Мерседеса“, что они создадут хороший автомобиль. Хочу поблагодарить Тото и всех в „Мерседесе“ за эту возможность. Это будет мой пятый сезон в Формуле-1, на моём счету девять подиумов в составе „Уильямса“, но очевидно, что мне всё ещё не хватает первой победы, так что это моя первая цель.Думаю, мы с Льюисом составим вместе сильный дуэт. Я невероятно уважаю его как человека и как пилота — и все знают, насколько он быстр. Уверен, он будет очень плотно работать со мной, чтобы мы могли работать как команда, трудиться вместе. При этом мы оба будем выступать на максимуме и жёстко гоняться, стремясь к чемпионству», — приводит слова Боттаса Crash.