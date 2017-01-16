Масса: ради любой другой команды я бы не вернулся

Пилот «Уильямса»заявил, что готов был отказаться от планов завершить карьеру в Формуле-1 только ради своей нынешней команды. Масса объявил об уходе в конце 2016 года, но вернулся, чтобы заменить ушедшего в «Мерседес»«У меня есть страсть к гонкам, соревнованиям, борьбе на трассе. Я вернулся не из-за того, что Формула-1 — лучший вариант, а из-за того, что „Уильямс“ — лучший вариант. Ради любой другой команды я бы не вернулся», — приводит слова Массы официальный сайт Формулы-1.