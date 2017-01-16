Вольф отметил спокойствие Боттаса и поблагодарил «Уильямс» и «Заубер»

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса»прокомментировал переход в команду«Иногда в жизни бывает, что непредвиденные условия дают интересные возможности. Уход Нико стал большим сюрпризом и, без сомнения, сложной ситуацией для команды. Но мы смотрим на это и как на новую возможность расти.Валттери — приземлённый, прямой и очень сконцентрированный парень. Истинный финн, и он хорошо впишется. У него впечатляющие достижения в молодёжных сериях и девять подиумов в Формуле-1, но теперь пришло время выйти на новый уровень и посмотреть, как он сможет побороться за победы в гонках и титулы.Мы знаем, что уже отстаём от плана подготовки к новому сезону, так что впереди напряжённая программа по его интеграции в команду. Одно можно сказать точно: насколько я знаю Валттери, он выложится полностью.От лица „Мерседеса“ я должен поблагодарить „Уильямс“ за их сотрудничество, позволившее Валттери осуществить переход. Также спасибо Монише и „Зауберу“ за их терпение по ходу последних недель. Это напряжённый день для рынка пилотов, и я рад, что Паскаль будет выступать за „Заубер“, продолжая своё развитие в Формуле-1», — приводит слова Вольфа GPUpdate.