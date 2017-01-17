Вильнёв: Мику Шумахеру будет тяжело из-за невероятных успехов отца

Чемпион Формулы-1 1997 годасчитает, что успехи семикратного чемпиона Ф-1будут давить на его сына Мика.«Мику было бы тяжело, учитывая, что его отец добился невероятных успехов и прошло не так много времени. На молодого Шумахера оказывали бы большое давление. Но если он психологически твёрд, двери открыты для него.Если это его страсть, он последует за ней. Но ему должно быть ясно, что обстоятельства откроют перед ним двери, которые могут быстро закрыться. Люди будут считать его опытным пилотом, даже если это не так», — приводит слова Вильнёва Speed Week.